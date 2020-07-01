Простые, но эффективные средства от грибка ногтей

Простые, но эффективные средства от грибка ногтей / фото носит иллюстративный характер
Жизнь

Грибок ногтей — распространенная проблема, и она очень не приятна. Когда наступает теплая пора года, и мы меняем ботинки на сандалии, эту проблему трудно игнорировать. Поэтому следует уделять немного больше внимания нашей гигиене ногтей и избавиться от каких-либо неприглядных пожелтений, вызванных грибковой инфекцией. Вот четыре простых средства для решения этой досадной проблемы.

  1. Жидкость для полоскания полости рта

Когда у нас возникают проблемы с нашими ногами, последнее, о чем мы обычно думаем, — это гигиенические продукты, которые мы используем для полости рта. Но факт в том, что жидкость для полоскания рта содержит вещества, которые на самом деле очень эффективны для борьбы с грибком ногтей. Просто возьмите хорошую жидкость для полоскания рта и смешайте 2 унции с 2 чашками теплой воды и окуните ноги в эту смесь на 30 минут. Ваши ноги будут без грибка и пахнуть мятной свежестью!

  1. Куркума и кокосовое масло

Куркума является естественным фунгицидом и обладает мощным антибактериальным действием. В сочетании с кокосовым маслом она образует вещество, которое быстро избавит вас от грибка ногтя и одновременно подпитывает кожу и ногти. Приготовьте пасту с 2 столовыми ложками расплавленного кокосового масла и столовой ложки куркумы. Нанесите толстый слой пасты на пораженные ногти, оставьте на 30 минут, а затем вытрите ее сухой тканью. Ваши ногти начнут полностью омолаживаться!

  1. Яблочный уксус

Яблочный уксус обладает антибактериальными свойствами. В отличие от актуальных решений, которые мы уже обсуждали, этот уксус работает изнутри. Употребляя ежедневно около одной столовой ложки яблочного уксуса, разбавленного в теплой воде с медом вы сможете избавиться от грибковых инфекций.

  1. Масло чайного дерева

Чтобы получить все преимущества этого средства, сначала очистите ногти на ногах ватным тампоном, пропитанным спиртом. Теперь втирайте масло чайного дерева в ваши ногти на ногах и дайте ему впитаться. Вы увидите основные улучшения в мгновение ока!

Вот еще несколько практических советов:

  • После лечения грибка ногтей, всегда обязательно тщательно мойте руки и все используемые вами инструменты (например, ножницы, пинцеты, ткани), чтобы избежать распространения грибка.
  • Грибок часто вызван потоотделением и влажностью, поэтому убедитесь, что ваши ноги получают достаточно воздуха и остаются сухими.
  • Следите за гигиеной ног, тщательно вымывая ноги несколько раз в день, особенно в течение лета, когда они часто контактируют с песком, травой и грязью.
  • Будьте терпеливыми: грибковая инфекция может быть довольно устойчивой — для избавления от нее может потребоваться несколько дней или даже недель регулярных процедур.

С помощью этих простых и эффективных процедур вам не нужны эти дорогостоящие средства из аптеки. Но главное регулярно применять эти процедуры и оставаться последовательными. Но если через месяц вы не увидите улучшения, лучше обратиться к врачу за некоторыми профессиональными медицинскими советами.

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