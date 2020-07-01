Простые, но эффективные средства от грибка ногтей

Грибок ногтей — распространенная проблема, и она очень не приятна. Когда наступает теплая пора года, и мы меняем ботинки на сандалии, эту проблему трудно игнорировать. Поэтому следует уделять немного больше внимания нашей гигиене ногтей и избавиться от каких-либо неприглядных пожелтений, вызванных грибковой инфекцией. Вот четыре простых средства для решения этой досадной проблемы.

Жидкость для полоскания полости рта

Когда у нас возникают проблемы с нашими ногами, последнее, о чем мы обычно думаем, — это гигиенические продукты, которые мы используем для полости рта. Но факт в том, что жидкость для полоскания рта содержит вещества, которые на самом деле очень эффективны для борьбы с грибком ногтей. Просто возьмите хорошую жидкость для полоскания рта и смешайте 2 унции с 2 чашками теплой воды и окуните ноги в эту смесь на 30 минут. Ваши ноги будут без грибка и пахнуть мятной свежестью!

Куркума и кокосовое масло

Куркума является естественным фунгицидом и обладает мощным антибактериальным действием. В сочетании с кокосовым маслом она образует вещество, которое быстро избавит вас от грибка ногтя и одновременно подпитывает кожу и ногти. Приготовьте пасту с 2 столовыми ложками расплавленного кокосового масла и столовой ложки куркумы. Нанесите толстый слой пасты на пораженные ногти, оставьте на 30 минут, а затем вытрите ее сухой тканью. Ваши ногти начнут полностью омолаживаться!

Яблочный уксус

Яблочный уксус обладает антибактериальными свойствами. В отличие от актуальных решений, которые мы уже обсуждали, этот уксус работает изнутри. Употребляя ежедневно около одной столовой ложки яблочного уксуса, разбавленного в теплой воде с медом вы сможете избавиться от грибковых инфекций.

Масло чайного дерева

Чтобы получить все преимущества этого средства, сначала очистите ногти на ногах ватным тампоном, пропитанным спиртом. Теперь втирайте масло чайного дерева в ваши ногти на ногах и дайте ему впитаться. Вы увидите основные улучшения в мгновение ока!

Вот еще несколько практических советов:

После лечения грибка ногтей, всегда обязательно тщательно мойте руки и все используемые вами инструменты (например, ножницы, пинцеты, ткани), чтобы избежать распространения грибка.

Грибок часто вызван потоотделением и влажностью, поэтому убедитесь, что ваши ноги получают достаточно воздуха и остаются сухими.

Следите за гигиеной ног, тщательно вымывая ноги несколько раз в день, особенно в течение лета, когда они часто контактируют с песком, травой и грязью.

Будьте терпеливыми: грибковая инфекция может быть довольно устойчивой — для избавления от нее может потребоваться несколько дней или даже недель регулярных процедур.

С помощью этих простых и эффективных процедур вам не нужны эти дорогостоящие средства из аптеки. Но главное регулярно применять эти процедуры и оставаться последовательными. Но если через месяц вы не увидите улучшения, лучше обратиться к врачу за некоторыми профессиональными медицинскими советами.